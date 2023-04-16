نائب رئيس شعبة العطارة: المعروض من المشروبات الرمضانية يكفي الاحتياجات

شهر الصيام موسم للمشروبات الرمضانية، والكركديه الأسوانى والدوم البلدى الأفضل على مستوى العالم من حيث الجودة والطعم، ويتأثر حجم الاستيراد بسعر العملة، وغيرها من الأمور أكدها مجدى توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة، موضحاً أن المعروض بالأسواق يكفى الاحتياجات، وأن رمضان فرصة لأصحاب المشروعات الصغيرة.. وإلى نص الحوار.

ما أكثر دولة تستورد منها مصر مواد خام لصناعة مشروبات رمضان؟

- تتعامل مصر مع أكثر من دولة، فتستورد العرقسوس من سوريا والعراق وباكستان وروسيا، والتمر هندى من الهند والسودان، والخروب من قبرص وتركيا، والدوم من السودان، وتُزرع أنواع مخصوصة من هذه الخامات بنسبة بسيطة فى أسوان، ما يؤدى إلى نقص فى الاكتفاء الذاتى، والاعتماد على الخارج خاصة مع دخول شهر رمضان، الذى يرتبط بهذه المشروبات.

مجدي توفيق: حجم الاستيراد يتأثر بسعر العملة.. والموسم يخلق فرص عمل للشباب

ما كمية المواد الخام الأساسية التى تستوردها مصر كل عام؟

- تتفاوت الكميات كل عام، تتزايد تارة وتقل أخرى، ولكن هذا العام لم تستورد مصر كميات كبيرة من التمر هندى بسبب تراجع أسعار العملة، ما أثر على الاستيراد فى المشروبات بصفة عامة، ولكن بشكل عام يمكن القول إن حجم المشروبات فى الأسواق والشوادر يكفى جميع المواطنين خلال شهر رمضان، وليس معنى قلة الاستيراد أن هناك عجزاً فى تحقيق الاكتفاء الذاتى.

كيف يتم التعامل مع تجارة المشروبات الرمضانية فى الأسواق؟

- تعد المشروبات الرمضانية جزءاً من قائمة العرض والطلب، من خلال المستوردين وهم المعنيون بالاستيراد ودخول المشروبات إلى مصر، وهناك تجار يوزعون البضاعة على الأحياء الشعبية، ويأتى الباعة من محافظات الصعيد إلى القاهرة لشراء كميات كبيرة من المشروبات والعمل بها خلال الموسم.

هل تزرع مصر خامات مشروبات رمضانية على أراضيها؟ وما هى؟

تزرع مصر بعض المشروبات على أراضيها مثل الكركديه الأسوانى

- بالطبع تزرع مصر بعض المشروبات على أراضيها مثل الكركديه الأسوانى والدوم البلدى، اللذين يعدان الأفضل على مستوى العالم من حيث الجودة والطعم.

ما أكثر مشروب يقبل عليه المصريون فى شهر رمضان؟

- العرقسوس هو المشروب الرمضانى الأول فى مصر، لذا يتم استيراده بكميات كبيرة سواء فى شهر رمضان أو طوال العام.

ما المشكلات التى تواجه التجار فى استيراد المواد الخام؟

- هناك الكثير من المشكلات التى يمكن التغلب عليها بسهولة، لكن تمثل العملة أزمة كبيرة فى مجال استيراد المشروبات بسبب صعوبة توفيرها.

موسم العصائر

يعد شهر رمضان الموسم الأساسى لبيع المشروبات الرمضانية، إذ ترتفع فيه نسبة المبيعات بشكل كبير عن بقية أشهر العام، لارتباط هذه العصائر بالموائد الرمضانية، وتقدر نسبة المبيعات فى شهر رمضان بحوالى 60٪ والباقى موزع على بقية الأشهر، ما يعطى فرصة كبيرة للشباب لعمل مشروع صغير خلال هذا الشهر الكريم إلى جانب العمل الأساسى.