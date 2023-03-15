أسعار العصائر والمشروبات في معارض أهلا رمضان.. تبدأ بـ5.5 جنيه

المشروبات الرمضانية والعصائر المختلفة، من الأمور المهمة على مائدتي الإفطار والسحور في شهر رمضان، كما يعتمد عليها كثيرون في الفترة بين الإفطار والسحور، لترطيب الجسم ومدّه بما يحتاجه من سوائل لتعويض ساعات الصوم الطويلة.

وحرص القائمون على معارض أهلا رمضان، على توفير كميات كبيرة من العصائر والمشروبات الرمضانية التي يحتاجها المواطنين بأسعار مخفضة، بنحو 30% عن أسعارها في المحلات والسلاسل التجارية الأخرى في الأسواق.

أسعار العصائر والمشروبات الرمضانية في معارض أهلا رمضان

- شربات ورد بلاستيك وزن 835 جراما بسعر 17.5 جنيه.

- شربات فراولة بلاستيك وزن 835 جراما بسعر 17.5 جنيه.

- شربات فراولة وزن 815 جراما بسعر 17.5 جنيه.

- شربات ورد وزن 815 جراما بسعر 17.5 جنيه.

- شراب كركديه طبيعي وزن 825 جراما بسعر 19.5 جنيه.

- شراب تمر هندي طبيعي وزن 825 جراما بسعر 27 جنيها.

- شراب خروب طبيعي وزن 825 جراما بسعر 26 جنيها.

- شراب النعناع المنكه وزن 815 جراما بسعر 17.25 جنيه.

- عصير مانجو وزن 365 جراما بسعر 10 جنيهات.

- نكتار جوافة وزن 365 جراما بسعر 9 جنيهات.

- مشروب مشمش مركز وزن 380 جراما بسعر 12.25 جنيه.

- نكتار مانجو وزن 250 جراما بسعر 6 جنيهات.

- نكتار جوافة وزن 250 جراما بسعر 5.5 جنيه.

- نكتار مانجو وزن 1050 جراما بسعر 18 جنيهًا.

- نكتار جوافة وزن 1050 جراما بسعر 18 جنيهًا.

- نكتار مانجو تتراباك وزن 1 لتر بسعر 10 جنيهات.

- نكتار تفاح تتراباك وزن 1 لتر بسعر 8 جنيهات.