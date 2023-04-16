محافظ الوادي الجديد يشهد ختام الدورة الرمضانية ويسلم الدرع للفريق الفائز

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، المباراة الختامية لنهائي الدورة الرمضانية لكرة القدم للناشئين بمركز شباب الخارجة، والتي أُقيمت بين فريق الشهداء وفريق حي المروة، وانتهت بفوز الأول بثلاث أهداف مقابل هدف واحد، وذلك بحضور بهاء شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وجهاد متولي رئيس مركز الخارجة.

نهائي الدورة الرمضانية في كرة القدم وتسليم الدروع

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في بيان، إنه تم تسليم درع الدوري للفريق الفائز، ووجّه الشكر لجميع القائمين والمُشاركين بالدورة الرمضانية، مُؤكدًا حرص المحافظة على دعم وتشجيع الموهوبين بكافة الألعاب والمجالات.

محافظ الوادي الجديد يشيد بأداء اللاعبين

وتضمن نهائي دوري الرمضاني الذي أقيم بمركز شباب الخارجة عرضًا لفريق الكاراتيه مُشيدًا بالأداء المتميز للاعبين، ومُوجهًا بالتوسع في الأنشطة الرياضية المختلفة لاستيعاب طاقات الشباب في مختلف الأعمار، وتم توزيع جوائز قيمة و مالية مقدمة من مركز التنمية الشبابية بالخارجة ، للفرق الفائزة بالمركز الأول والثاني في الدوري الرمضاني لكرة القدم داخل المركز، كما تم توزيع جوائز مالية الاحسن فريق أخلاقيا «فريق الروك» وأفضل لاعب أخلاقيا، وافضل حارس مرمى محمد خالد الديبس .

ومن جانبه أوضح، بهاء الدين شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، أن المسابقات الثقافية والدينية والرياضية تحث الطلائع والشباب على الاطلاع والبحث والمعرفة للحصول على المعلومات ،وتصقل من مهاراتهم الحياتية، كما ان توزيع الجوائز تشجع الشباب والنشء على بذل الجهد من اجل الحصول عليها.