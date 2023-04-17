فرصة عمل جديدة في وزارة شؤون المجالس النيابية.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة شؤون المجالس النيابية، توافر فرصة عمل جديدة، وهي مدير عام الإدارة العامة للأمن، إذ بدء التقديم أمس الأحد، ويستمر حتى 17 مايو المقبل.

شروط شغل الوظيفة

وأوضحت البوابة الإلكترونية للوظائف الحكومية تفاصيل وشروط الوظيفة على النحو التالي:

يرفق بالطلب المقدم عدد 7 ملفات، أحدها معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورية والباقي صورة منه تحتوي على:

1- عدد 4 صور شخصية 4x6.

2- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

3- بيان حالة معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورية، متضمنا كل البيانات الوظيفية، وخاصة تقارير الكفاية عن آخر ثلاث سنوات، وكذا الجزاءات عن ذات الفترة، بالنسبة للعاملين بالدولة، وبالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري، شهادات الخبرة والسيرة الذاتية معتمدة ومختومة.

4- شهادة قانونية بالموقف من التحقيقات أو الإحالة للمحكمة التأديبية أو الجنائية، أو الوقف عن العمل، معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية «بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري».

5- مقترح التطوير والرؤية المستقبلية للوظيفة المتقدم لها، وفقا لنموذج مقترح التطوير المرافق لقرار وزير التخطيط والمتابعة رقم 95 لسنة 2017.

6- بيان بأهم الإنجازات التي حققها المتقدم خلال مسيرته الوظيفية.

7- صورة معتمدة طبق الأصل للدورات التدريبية والشهادات العلمية في مجال التخصص وفي مجال الحاسب الألي واللغات والمؤتمرات والندوات، وإعداد البحوث والدراسات وخطابات الشكر والتقدير إن وجد، وأي بيانات أخرى، يرى المتقدم إضافتها.

8- CD يتضمن كل المستندات الواردة بالملف.

طريقة التقديم

التقدم بطلب باسم المستشار وزير شؤون المجالس النيابية، وفقا للنموذج المرفق في الإعلان، وتسليمه باليد للأمانة الفنية للجنة القيادات بالوزارة، في 1 شارع مجلس الشعب.