«التنظيم والإدارة» يعلن وظائف حكومية جديدة بالنقل البري والدولي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة لإشراف الجهاز، وظائف حكومية جديدة، بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، يكون التقديم لها خلال الفترة من 2023/ 4/ 5 إلى 2023/ 5/ 7.

«الوطن» تستعرض تفاصيل وخصائص وشروط وطرق التقديم لهذه الوظائف، في التقرير التالي:

نوع الوظائف: قيادية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابعة لوزارة النقل.

وصف الوظيفة

1- مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية.

2- مدير عام الإدارة العامة للمراقبة المالية علي النقل البري للركاب والبضائع.

3- مدير عام الإدارة العامة لتراخيص خدمات النقل البري للركاب بين المدن.

4- مدير عام الإدارة العامة لتراخيص خدمات النقل البري للركاب داخل المدن.

5- مدير عام الإدارة العامة لمتابعة عقود الخدمات.

6- مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

المهارات المطلوبة في الراغبين للوظائف

المهارات الفنية

سنوات الخبرة

شروط المتقدمين للوظائف

تتضمن أهم الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للوظائف المطروحة، كالتالي:

المستندات المطلوبة

أصل + 6 صور تتضمن «طلب شغل وظيفة- بيان حالة وظيفية- شهادة قانونية بعدم توقيع جزاءات، وعدم الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية- صورة البطاقة الشخصية- صور تقارير الكفاية لآخر 3 سنوات- 8 صور شخصية حديثة مقاس 4×6- بيان أبرز الإنجازات- بيان مقترحات التطوير للوظيفة المتقدم لها- شهادة ميلاد كمبيوتر- صحيفة الحالة الجنائية»

وأوضح أن جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان، على مسؤولية الجهة المعلنة، لوظيفة خالية، لـ6 وظائف، على أن يكون التقديم بلجنة الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمقر الجهاز «أعلى محطة مترو منشية الصدر».