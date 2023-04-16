إصابة سيدة انهار عليها سور منزل في الشرقية

تعرضت سيدة بإحدى قرى مركز الحسينية بمحافظة الشرقية لكسور وإصابات مختلفة، إثر انهيار سور منزل عليها، وجرى نقل السيدة إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة.

اصابة سيدة بكسر في العمود الفقري

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد ورود بلاغ من مستشفى الحسينية المركزي، باستقباله سيدة مسنة مصابة بكسر العمود الفقري بسبب انهيار سور منزل عليها، ومقيمة في قرية المناجاة الكبرى بالحسينية، إثر سقوط سور منزل عليها، ما إدى لإصابتها بكسور في فقرات العمود الفقري.

وانتقلت قوة أمنية إلى مقر الحادث لبيان أسباب انهيار المنزل، ودفعت هيئة الإسعاف بسيارة لنقل المصابة، فيما تم توقيع الكشف الطبي عليها وإجراء اللازم لها.

إصابة شخصين بحروق

وفي سياق متصل، شهدت إحدى قرى منيا القمح إصابة شخصين بحروق من الدرجة الثانية، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية بمنيا القمح، وتم نقلهما لمستشفى السعديين لتلقي الرعاية الطبية، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة.