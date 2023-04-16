محافظ مطروح: رفع درجة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، رفع حالة الطوارئ خلال عيد الفطر المبارك، والاستعدادات في جميع القطاعات الخدمية والمرافق العامة لاستقبال أهالي مطروح والزائرين في جميع المزارات السياحية بنطاق المحافظة، ووجه بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين خلال احتفالات أعياد الربيع، مع استمرار معارض بيع السلع الرئيسية المخفضة للمواطنين وتيسير الحصول عليها وجذب مزيد من المحلات والعارضين للمشاركة في مهرجان «العيد فرحتنا» لبيع السلع والأدوات والألعاب الخاصة بالعيد بأسعار مخفضة.

ونبه محافظ مطروح، اليوم، خلال اجتماع متابعة استعدادات جميع الأجهزة بالمحافظة لاستقبال الأعياد، على تشديد المراقبة على الأسواق والمطاعم ومنع أي تجاوزات بالتنسيق بين مديرية التموين بمطروح مع مباحث التموين والجهات المعنية، والاطمئنان توافر الخبز والسلع التموينية والمواد البترولية والوقود والمتابعة والرد على أي شكاوى خلال أيام العيد.

رفع درجة الاستعدادات في مستشفيات مطروح

وحول عيد الفطر 2023، أعلن محافظ مطروح في بيان، رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، وتوافر الأطقم الطبية بتخصصاتها المختلفة خاصة خلال الطوارئ والأزمات، مع حسن التعامل مع المرضى وذويهم، ومتابعة أعمال النوبتجيات للأطباء والتمريض، والمراجعة والاطمئنان على توافر كافة الأدوية والأمصال اللازمة في مثل هذه المناسبات، وتنظيم حملات التفتيش من الطب الوقائي للاطمئنان على الأغذية المعروضة، وإزالة كافة الإشغالات حول المنشآت الصحية.

وأكد المحافظ، أهمية التنسيق بين الصحة ومرفق إسعاف مطروح مع الجاهزية لتلقي بلاغ أي طوارئ، كذلك عمل مخطط لمناطق الرش والتطهير والإعلان عنها، ومراجعة توافر كميات الدم بفصائله المختلفة بالتنسيق مع بنك الدم بمطروح لمواجهة أي طوارئ.

570 مسجدًا لصلاة العيد

كما وجه محافظ مطروح خلال الاجتماع، بمتابعة استعدادات أجهزة المحافظة المعنية لاستقبال عيد الفطر المبارك بالتنسيق بين مديرية أوقاف مطروح وأجهزة المحافظة المعنية، بشأن تحديد ساحات صلاة العيد الكبرى على مستوى مراكز وقرى المحافظة وتأمينها، بالإضافة إلى جاهزية 570 مسجدًا لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك.