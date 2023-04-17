السيطرة على حريق سيارة ملاكي بسوهاج

اشتعلت النيران بسيارة ملاكي ملك مهندس زراعي بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وتم السيطرة على الحريق دون إصابات بشرية.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بنشوب حريق بسيارة بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع الحادث، فضلا عن الدفع بوحدة حماية مدنية، وبالانتقال والفحص، تبين نشوب الحريق بالسيارة ملاكي قيادة «صبري. ش. م» سن 26 عاما مهندس زراعي ويقيم دائرة المركز.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده «دون حدوث إصابات»، وبسؤال مالك السيارة أفاد بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي من التوصيلات الداخليه بالسيارة، وأضاف باحتراق مقدمة السيارة، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.