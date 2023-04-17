عواصف ترابية تضرب 14 محافظة اليوم.. اعرف حالة الطقس في منطقتك

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، عدة محافظات من الأتربة العالقة نهارا على 14 محافظة، مع تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية، التي تبدأ من الصباح الباكر، كما تشهد بعض المحافظات، تكون الغيوم الجزئية على مدار اليوم.

عاصفة ترابية تشهدها المحافظات

أوضح بيان الأرصاد، تعرض محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية» إلى أتربة عالقة، مع طقس مشمس معتدل الحرارة نهارا بارد ليلا، وتشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، مطروح، السويس، بورسعيد، دمياط»، تأثير الأتربة العالقة أيضا، بالإضافة إلى الشبورة المائية التي تغطي الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية.

طقس المحافظات اليوم الاثنين

كما تشهد محافظات شمال الصعيد «المنيا، أسيوط، الفيوم، سوهاج» تأثير الأتربة العالقة مع طقس مشمس، دافئ ليلا ونهارا، إذ سجلت العظمى 35 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 18 درجة.

وتشهد المحافظات اليوم ارتفاع في درجات الحرارة وجاءت على النحو التالي:

القاهرة الكبرى العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة

الوجه البحري العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة

السواحل الشمالية الغربية العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة

السواحل الشمالية الشرقية العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة

جنوب سيناء والبحر الأحمر العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة

شمال الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 19 درجة.