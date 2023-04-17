كوريا الجنوبية تسجل 4 آلاف و946 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، 4 آلاف و946 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 23 حالة وافدة من الخارج.

وقالت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إن إجمالي إصابات فيروس كورونا ارتفعت إلى 30 مليون و994 ألف و88 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الانجليزية.

وأشارت «مكافحة الأمراض»، إلى تسجيل كوريا الجنوبية، 4 وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، لتصل الحصيلة في البلاد إلى 34 ألف و376 حالة وفاة.