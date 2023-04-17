مسلسل عملة نادرة الحلقة 26.. نيللي كريم تكتشف وضع السم لها في الطعام

ينتظر جمهور مسلسل عملة نادرة عرض الحلقة 26 اليوم على قناة cbc، خاصة مع تصاعد الأحداث، والصراع بين «عبد الجبار» جمال سليمان، و«نادرة» التي تجسد دورها الفنانة نيللي كريم.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 26

اكتشفت نادرة وضع «دميانة» جومانا مراد، السم لها في الطعام، إذ اتصلت دميانة بنادرة وطلبت رؤيتها وأخبرتها أنها ستعد لها فطير هدية وتوافق نادرة، يجلس عزت بجوار دميانة وهي تصنع الفطير ويضع السم لنادرة، ثم تجلس دميانة مع نادرة وتطعمها بيديها وتقترب منها نادرة لتأكل ثم تسألها عن الثمن الذي دفعه عبد الجبار لها لكي تتخلص منها.

أحداث مسلسل عملة نادرة

ويقابل علاء زوج نفيسة ويعطيه مبلغًا ماليًا ولكنه يطلب المزيد من المال، ويخبره أنه لديه أكثر من نسخة للفيديو، ويدخل علاء على إسراء التي تجسد دورها مريم الخشت، ولا يحدثها وتحاول معه إسراء ولكنه يظل صامتًا، وتعطيه الطفلة ولكنه يضعها في مخدعها، ويفصح عن أمر الفيديو، ويخبرها أيضًا بالدليل أنه لا يستطيع الإنجاب، وتنهار إسراء وتحاول شرح ما حدث، لكن يخبرها علاء أنه يريد فضحها أمام الجميع ولكنه أجبن من ذلك ويبكي، تغادر إسراء تاركة ابنتها وخطابًا لعلاء تخبره فيه بمدى حبها له وتوصيه على ابنتها وتودعه، قبل أمن تلقي نفسها في النيل.