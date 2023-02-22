هاني الناظر يحذر من الحنة والتاتو ووضع العطور على الجلد مباشرة

حذر الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، من رسم الحناء والتاتو، مؤكدًا أن كثرتها تتسبب الحساسية، واصفًا رسومات الحنة والتاتو، بأنها كارثة كبيرة للغاية لا ينتبه إليها الكثيرون.

رسومات الحنة والتاتو بهما مواد سامة تؤدي إلى إغلاق العين

وأوضح الناظر خلال لقائه مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج «مصر جديدة» المذاع عبر فضائية «ETC»، أن رسومات الحنة والتاتو بهما مواد سامة تؤدي إلى إغلاق العين نهائيًا وتضر بالجلد، عن طريق إصابته بمواد سامة.

وتحدث أستاذ الأمراض الجلدية عن الهالات السوداء المتواجدة أسفل العين، مشيرًا إلى أن لها أكثر من سبب، منها ما هو وراثي يتم علاجه، ومنها ما هو نتيجة الأرق والسهر والتعرض لفترات كبيرة لشاشات التليفزيون والحاسب الآلي، مشيرا إلى أن الليزر أو حقن الفيلر يقضي على تلك الهالات عن طريق شد الجلد.

تحذير من وضع العطور على الجلد مباشرة

وفي سياق متصل، حذر الدكتور هاني الناظر من وضع العطور على الجلد مباشرة والخروح بها وتعرضها للشمس.