«تايبيه» ترصد اقتراب 18 طائرة و4 سفن صينية من جزيرة تايوان

رصد السلطات في «تايبيه»، اقتراب 18 طائرة و4 سفن تابعة للجيش الصيني من الجزيرة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأشارت وزارة الدفاع التايوانية، إلى إرسال دوريات جوية وبحرية لمراقبة الوضع ونشرت أنظمة صواريخ أرضية. ودخلت 4 طائرات منطقة تحديد الدفاع الجوي لجزيرة تايوان، بينها، مسيرة وطائرتي هليكوبتر «زد 9 » ومقاتلة من طراز «جيه11».

وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن وزراء خارجية دول مجموعة السبع التي تضم بالإضافة كل من «كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة» خلال عشاء عمل في منتجع «كارويزاوا الياباني» دعوا «بكين» إلى اتخاذ إجراءات مسؤولة.

ماكول: الحصار الصيني المتوقع سيلحق الضرر بالولايات المتحدة

وفي الولايات المتحدة، أشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس «النواب»، الجمهوري، مايكل ماكول، إن الرئيس جو بايدن، يدعو الصين إلى غزو تايوان بسبب الفشل في تسليم الأسلحة الموعودة هناك لردع الحرب،ـ ووفقا لما ذكرته قاة «العربية» الإخبارية.

وحذر ماكول على شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية، من أن الحصار الصيني المتوقع سيلحق الضرر بالولايات المتحدة الأمريكية والاقتصاد العالمي.

وقالت «برلين»، إن من الضروري، عقد اجتماع بين وزيرا الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والصيني «تشين جانج»، في أقرب وقت ممكن، على خلفية الوضع الجاري حول جزيرة تايوان، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في مقابلة، مع قناة «زد دي إف» الألمانية، إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعلن خلال الاجتماع الأخير لوزراء مجموعة الـ20، أنه سيلتقي مع جانج، إلا أن حادثة إسقاط المنطاد الصيني فوق الأطلسي حالت دون ذلك.