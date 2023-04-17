يُعرض مسلسل كشف مستعجل على قناة dmc في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا، ويعاد على ذات الشاشة في تمام الساعة 8.30 صباحا، في حين تعرض قناة الحياة الحلقة الـ11 للمرة الأولى في تمام الساعة 9:30 مساء، ويُعاد يوميا على القناة ذاتها في تمام الساعة 4.30 صباحا، و1.30 ظهرا.

كشف مستعجل الحلقة العاشرة

وتتواصل الأحداث في الحلقة العاشرة من أحداث مسلسل كشف مستعجل، وبدأ يوسف التعاطف مع مشكلات الدكتور سهام عز الرجال، وقرر مساعدته لإنهاء مشكلاته خاصة استرداد حقوقه التي استولى عليها بعض الأشخاص، ومنها شقة العيادة النفسية.

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة الـ11 على dmc والحياة

وفقا للتوقيتات المعلنة من جانب dmc والحياة، جاءت مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل على الخريطة اليومية للقنوات، كما يلي.

- على DMC، في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا.

- يعاد على dmc في تمام الساعة 8.30 صباحا.

- على الحياة، في تمام الساعة 9:30 مساء.

- يعاد على الحياة الساعة 4.30 صباحا، و1.30 ظهرا.