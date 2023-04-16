مسلسل كشف مستعجل الحلقة 10 بطولة محمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر

استمرت الأحداث في حلقة اليوم من مسلسل كشف مستعجل، إذ عادت عاليا شقيقة الدكتور سهام في التفكير جديا بعلاقتها بأمجد البنهاوي، خاصة أنها ما زلت مشاعرها مرتبطة بيوسف رغم كل الغموض الذي يحيط به، ما جعلها تبتعد عنه.

في السياق نفسه، استمررت العلاقة المتوترة بين الدكتور سهام ومريضة يوسف، خاصة بعد قرار سهام بإخضاع يوسف بالعلاج النفسي بالقوة عن طريق حبسه وربطه بالسرير، إلا أنّ يوسف استطاع فك قيوده، وقرر الانتقام من الدكتور سهام عن طريق قتله في منطقة مهجورة، إلا أنّه لم يستطع قتله في النهاية، بعد كلام سهام معه ومحاولة تهدئته وتدخل عناصر خارجية على مسرح الاحداث، خلال الحلقاة الجديدة من مسلسل كشف مستعجل.

القنوات الناقلة لمسلسل كشف مستعجل

يتم يوميا بث مسلسل كشف مستعجل عبر قناة dmc وذلك عبر التردد التالي:-

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- جودة القناة HD.

كشف مستعجل على قنوات الحياة

كما يعرض يوميا شبكة قنوت الحياة، في تمام التاسعة والنصف مساء، مسلسل كشف مستعجل.