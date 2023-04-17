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سهام يبحث عن التوكيلات في شقة لي لي خلال أحداث مسلسل كشف مستعجل

كتب:

انتصار الغيطانى
09:03 ص | الإثنين 17 أبريل 2023
سهام يحصل على التوكيلات من شقة لى لي فى كشف مستعجل اﻟﺣﻠﻘﺔ 11

سهام يحصل على التوكيلات من شقة لى لي فى كشف مستعجل اﻟﺣﻠﻘﺔ 11

مع بداية أحداث الحلقة الـ10 من مسلسل كشف مستعجل، بطولة مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن، يتجه الدكتور سهام ويوسف، إلى شقة زوجته لي لي التي طردته منها، ويبحث عن التوكيلات التي وقّعها لها، واستولت على أملاكها بما فيها شقة الزوجية ومقر عيادته النفسية، ما جعله عرضة لغضب شديد من جانب والدته وأسرته.

لذا ومن خلال أحداث الحلقة العاشرة من كشف مستعجل، ينتظر يوسف وسهام أمام العقار، وبمجرد خروج لي لي يصعدان على الفور للبحث عن التوكيلات.

مسلسل كشف مستعجل

كشف مستعجل، يتكون من 15 حلقة، يعرض على شبكة قنوات دي إم سي، وذلك في تمام الساعة 11 ونصف مساءً، من خلال التردد 12092، رأسي 27500.

كشف مستعجل على قنوات الحياة

ويُعرض المسلسل يوميا على الحياة، في تمام التاسعة والنصف مساء، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري، ويشارك به النجوم محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، وهنادي مهنا، وليلى عز العرب، ومحمد علي رزق. 

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بقلم انتصار الغيطانى