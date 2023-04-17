أسعار الأسمنت اليوم 17-4-2023 في مصر.. استقرار ملحوظ في الأسواق

سجلت أسعار الأسمنت في مصر اليوم الاثنين 17 أبريل 2023، استقراراً في الأسواق، وجاء سعر الشركة العربية للأسمنت المسلح عند مستوى 1963 جنيهًا للطن، والنصر 1940 جنيهًا، وأسمنت وادي النيل 1860 جنيهًا، وأسمنت سيناء بـ1873 جنيهًا، وأسمنت حلوان بـ2005 جنيهات.

وبالنسبة لأسعار الأسمنت اليوم 17-4-2023 في مصر، في شركة صناعات مواد البناء هو 1875 جنيهًا، ومصر للأسمنت بالمنيا 1890 جنيهًا.

ﺳﻌر اﻷﺳﻣﻧت اﻟﯾوم ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك

وجاء سعر الأسمنت اليوم للمستهلك مستقرا في الأسواق بمصر، حيث وصل سعر طن شركة لافارج للأسمنت بـ1960 جنيهًا.

وعن سعر طن اﻷﺳﻣﻧت اﻟﯾوم ﻓﻲ ﻣﺻر، شركة السويدي بـ2000 جنيه، والشركة الوطنية للأسمنت في بني سويف 1780 جنيهًا، وهذه الأسعار مرتبطة بآليات العرض والطلب بالسوق، وتشمل تكلفة النقل، ولا تتضمن تكاليف الإكرامية والتعتيق.

طفرة بصادرات مصر لعام 2022

وفي عام 2022، شهدت صادرات مصر طفرة كبيرة، بحسب ما ذكر أحمد شيرين كُريم، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، في تصريحات لـ«الوطن»، إذ أن نسبة الزيادة تراوحت بين 15 و20% مقارنة بالسنة السابقة.