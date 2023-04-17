تتواصل الأحداث الكوميدية السريعة من خلال الحلقة الحادية عشرة من مسلسل كشف مستعجل، الذي سيعرض الليلة على قنوات الحياة وdmc، بعد وصول لي لي، إلى شقتها التي يختبئ فيها الدكتور سهام زوجها، ومريضه يوسف، في إطار خطة الاثنين لاسترداد حقوق الدكتور سهام المالية التي استولت عليها زوجته لي لي، ومنها شقة الزوجية ومقر عيادته النفسية، بموجب توكيلات رسمية منحها الدكتور سهام لزوجته.

أحداث مسلسل كشف مستعجل

كشف مستعجل مسلسل كوميدي تعرض الحلقة الـ11 من أحداثه الليلة، والمحور الرئيسي للقصة يدور حول تورط الطبيب النفسي الدكتور سهام، الذي يجسد دوره الفنان محمد عبدالرحمن، مع المجرم المحترف يوسف، الذي يجسد دوره الفنان مصطفى خاطر، حيث يسعى الدكتور سهام لكشف غموض الجرائم التي تورط فيها يوسف.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل كشف مستعجل الحلقة الـ11 اليوم

تردد قنوات dmc:

- القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- جودة القناة HD.

يعرض يوميًا الساعة 11.30 مساءً.

تردد قنوات الحياة

- التردد 12207.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

يعرض مسلسل كشف مستعجل، الساعة 9.30 مساءً.