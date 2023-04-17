أسعار الحديد اليوم الاثنين 17-4-2023 في الأسواق.. «عز» بـ32 ألف جنيه للطن

شهدت أسعار الحديد اليوم الاثنين 17-4-2023 في الأسواق المصرية استقرارا ملحوظا، وجاء سعر حديد التسليح في أرض المصنع من 28500 جنيه إلى 35000 جنيه للطن، ويوجد اختلاف في الأسعار للمستهلك، وبالنسبة لسعر حديد السويس بـ32050 جنيهًا، المراكبي للصلب وصل إلى 28500 جنيه.

وسجلت أسعار الحديد اليوم الاثنين 17-4-2023 عند حديد بشاي للصلب 35000 جنيه للطن.

ﺳﻌر ﺣدﯾد ﻋز اﻟﯾوم

وجاء سعر حديد عز اليوم الاثنين 17-4-2023 الذي يعتبر الأكثر إنتاجية بالسوق المصرية بـ 32135 جنيهًا للطن، وهذا السعر غير شامل تكلفة النقل للمستهلك.

ﺳﻌر ﺣدﯾد اﻟﻣﺻرﯾﯾن

فيما وصلت أسعار الحديد اليوم الاثنين 17-4-2023 في الأسواق المصرية، بالنسبة لحديد اﻟﻣﺻرﯾﯾن في أرض المصنع إلى 32050 جنيهًا للطن، حيث إنه لا يشمل نولون النقل للمستهلك.

ﺳﻌر ﺣدﯾد اﻟﺟﺎرﺣﻲ اليوم

بينما جاء سعر حديد الجارحي اليوم الاثنين 17-4-2023، تسليم أرض مصنع بـ28500 جنيه للطن.

أسعار مواد البناء

وقال رامي فارس الخبير العقاري، في تصريحات سابقة، إنه من أجل مساندة الشركات العقارية، والمطورين، يجب وضع سقف محدد لأسعار مواد البناء والمواد الخام.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن مواد البناء تمثل القوة الاقتصادية الكبرى للاقتصاد المصري.