أسعار الحديد اليوم في مصر.. تشهد استقرارا بالأسواق

سجّلت أسعار الحديد اليوم الأحد 16-4-2023، حالة من الاستقرار، تزامنًا مع تراجع الطلب بسبب إجازات الأعياد في مصر، عيد القيامة المجيد، وعيد الفطر المبارك، وبلغ متوسط سعر طن الحديد في الأسواق حاليًا نحو 38 ألف جنيه تقريبًا.

أسعار الحديد اليوم في مصر

استقرت أسعار الحديد اليوم الأحد 16-4-2023، حيث تراوحت الأسعار في المصانع بالنسبة للوكلاء والموزعين ما بين 32 ألفا و50 جنيها و38 ألفا و500 جنيه، بحسب الاتحاد العربي للحديد والصلب، ويختلف السعر بالنسبة للبيع بالتجزئة، حيث تُضاف أسعار النقل والتخزين إضافة إلى نسبة الربح.

أسعار الحديد اليوم السبت في المصانع المصرية

وسجل متوسط أسعار الحديد اليوم الأحد 16-4-2023 نحو 38 ألف جنيه للطن بالنسبة لحديد العشري، شاملًا ضريبة القيمة المضافة، بينما سجل سعر طن حديد بشاي اليوم 38 ألفا و500 جنيه، كما أن السعر شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد عز اليوم

وبلغ سعر حديد عز اليوم 32 ألفا و135 جنيهًا للطن، شاملا ضريبة القيمة المضافة، بينما سجّل سعر طن حديد السويس للصلب اليوم 32 ألفًا و50 جنيهًا، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد المصريين

وسجلت أسعار حديد المصريين نحو 32 ألفًا و50 جنيها للطن، شاملًا ضريبة القيمة المضافة، كما سجّل سعر طن حديد الجيوشي 38 ألفا و200 جنيه، بينما سجل سعر طن حديد المراكبي اليوم 38 ألفا و500 جنيه، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد مصر ستيل

وشهدت أسعار الحديد اليوم الأحد 16-4-2023 لحديد مصر ستيل، اليوم، 38 ألف جنيه للطن، شاملًا ضريبة القيمة المضافة، كما سجل سعر حديد الكومي 38 ألفًا و400 جنيه للطن، شاملًا ضريبة القيمة المضافة، بينما سجل سعر حديد العلا 38 ألف جنيه للطن، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.