مكاتب بريد تفتح في عيد الفطر 2023 بالشرقية.. اعرف أبرز الخدمات

يستطيع المواطنون بمحافظة الشرقية خلال عطلة عيد الفطر المبارك 2023، الاستفادة من الخدمات التي يقدمها البريد، إذ أتاحت الهيئة العمل في يوم العطلة الرسمية للعيد، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، كما حددت عددًا من مكاتب بريد تفتح في عيد الفطر 2023 في المحافظة، لتفتح أبوابها للمواطنين خلال أول أيام عيد الفطر ويأتي ذلك ضمن 300 مكتب على مستوى الجمهورية.

وتستعرض «الوطن» فروع مكاتب البريد بالشرقية المعلن عن العمل بها من قبل هيئة البريد المصري، في عطلة أيام عيد الفطر المبارك، وذلك يومي 25 و26 أبريل المقبلين، إذ تفتح مكاتب بريد في عيد الفطر بالشرقية كما يلي:

مكاتب بريد تفتح في عيد الفطر 2023 بالشرقية

- مكاتب منطقة جنوب الشرقية

مكتب بريد ديرب نجم الرئيسي ش 6 ـكتوبر طريق المنصورة ديرب نجم.

مكتب بريد توفير الزقازيق ش طلعت حرب الزقازيق.

مكتب بريد الطاهرة بقرية الطاهرة الزقازيق.

مكتب أبو حماد الرئيسي أمام محطة السكة الحديد.

مكتب الإبراهيمية أبو الشقوق ش.الجلاء.

مكتب الصالحية القديمة أمام محطة السكة الحديد.

مكتب فاقوس الرئيسي بجوار كوبري الوحدة.

العودة للعمل يوم 26 أبريل

وأكدت هيئة البريد المصري، عمل عدد من فروعها على مستوى جمهورية مصر العربية في عطلة عيد الفطر 2023، خلال يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، على أن يتم العودة للعمل رسميًا في باقي الفروع يوم 26 أبريل الجاري، وبهذا تفتح مكاتب بريد في عيد الفطر 2023 بمحافظة الشرقية أول وثاني أيام العيد، للتيسير على المواطنين الحصول على خدماتهم واستخراج الأوراق وتحويل أو استقبال الأموال، كما تم تغذية ماكينات الصراف الآلي لتسهيل حصول المواطنين على المستحقات المالية.

ويمكن للمواطنين الاستفادة بعدد من الخدمات التي تقدمها هيئة البريد المصري، منها استخراج شهادتي الوفاة والميلاد، قسيمتي الزواج والطلاق، خدمات توثيق الشهر العقاري المميكن، استخدام مراكز خدمات البريد، استخراج كارت المدفوعات «فيزا»، خدمات مالية كتحويل واستقبال وصرف أموال.