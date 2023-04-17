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إعادة الحركة المرورية على طريق بنها الحر بعد رفع آثار انقلاب سيارة نقل

كتب:

حسن صالح
10:57 ص | الإثنين 17 أبريل 2023
حادث الطريق الحر ببنها اليوم

حادث الطريق الحر ببنها اليوم

تمكنت إدارة المرور بمحافظة القليوبية من إعادة الحركة على طريق «بنها- شبرا» الحر، عقب رفع آثار انقلاب سيارة محملة بعلب «سمن»، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بالتحفظ علي السيارة وندب المهندس الفني لفحص الحادث وبيان أسبابه وملابساته.

المحافظ في موقع الحادث

وكان عبدالحميد الهجان محافظ القليويبة انتقل لمكان الحادث صباح اليوم، وتابع أعمال تطهير الطريق لتأمين حركة السيارات وإعادة الحركة لكامل طاقتها دون تعطيل لمصالح المواطنين، واطمئن على تسيير الحركة المرورية وعدم وقوع أي إصابات أو خسائر. 

رفع آثار الحادث

وأوضح بيان من محافظة القليوبية تفاصيل حادث انقلاب سيارة محملة بعلب السمن على الطريق الحر ببنها، حيث تبين أن سيارة نقل محملة بعلب «سمن» انقلبت فجر اليوم، ووجه المحافظ  رئيس مدينة بنها بتوفير لودر محمل بالرمل للتعامل مع تلك العلب، وبالفعل تم رفع آثار السمن الملقي على الطريق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالسمن بطريق «بنها - شبرا» الحر، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور.

وعلى الفور، انتقل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه محمد مرعي رئيس مدينة بنها والعميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية، والمقدم مصطفى عطية مدير مرور بنها، إلى موقع الحادث وجرى تأمين حركة السيارات لتجنب وقوع حوادث على الطريق نتيجة الحادث، وتم تسيير الحركة المرورية والتأكد من عدم وقوع أي إصابات أو خسائر، وجرى رفع آثار الحمولة التي كانت ملقاة على الطريق.

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