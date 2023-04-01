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إعادة الحركة المرورية على طريق بنها الحر بعد رفع آثار تصادم أسفر عن 11 مصابا

كتب:

حسن صالح
08:38 م | السبت 01 أبريل 2023
تصادم ارشيفية

تصادم ارشيفية

تمكنت أجهزة المرور بالقليوبية من إعادة الحركة المرورية على الطريق الحر «بنها - شبرا الخيمة»، عقب رفع أثار حادث تصادم أسفر عن إصابة 11 شخصا في تصادم سيارتين، وتم التحفظ على السيارات وأمرت جهات التحقيق بندب المهندس الفني لفحص الحادث وبيان أسبابه وملابساته.

إصابة 11 شخصا في تصادم ببنها الحر

أصيب 11 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بطريق شبرا - بنها الحر في محافظة القليوبية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصي لتقديم الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة لهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية 

تفاصيل تصادم الحر بالقليوبية 

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق شبرا - بنها الحر. 

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين حيث أسفر الحادث عن إصابة 11 شخصا وجرى نقلهم جميعا لمستشفى قليوب العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بندب المهندس الفني لفحص الحادث وبيان أسبابه وملابساته وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم وجري رفع آثار الحادث. 

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