لمن تصرف منحة الوفاة بعد موت صاحب المعاش؟.. «التأمينات» توضح

أوضحت التأمينات الاجتماعية، أن بعد موت المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يتم صرف منحة تسمى «منحة الوفاة»، للأشخاص المستحقين للمعاش، مشيرة عبر موقعها الرسمي، ردا على سؤال أحد المواطنين حول الفئات المستحقة لمنحة الوفاة، إلى أنه يتم الصرف للمستحقين وفقا لنصيب كل منهم، كما حدده قانون التأمينات الإجتماعية رقم 148 لسنة 2019، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد تؤدى إليه المنحة بالكامل، ولا تستحق في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش، ولا تصرف المنحة للورثة الشرعيين، وتمنح لمستحقي المعاش فقط.

نصيب الابنة في معاش والدها

وأشارت التأمينات الإجتماعية، إلى أن الابنة إذا كان نصيبها في معاشها عن والدها أكبر من الدخل التي تتقاضاه عن العمل، فتستحق الفرق بينهما، وفي حالة إذا كان نصيبها في معاش والدها أقل من الدخل من العمل، فيتم إيقاف الصرف.

الوالدة تستحق الفرق بين نصيبها في معاش زوجها ومعاش ابنها

ولفتت «التأمينات»، إلى أن الوالدة تستحق الفرق بين نصيبها في معاش زوجها، وبين نصيبها في معاش ابنها، إذا كان نصيبها في معاش الابن أكبر من نصيبها في معاشها الزوج، وفى حالة إذا كان نصيبها في معاش الزوج مساويا أو يزيد عن نصيبها في معاش الابن، فلا تستحق في معاش الابن.