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«التعليم»: عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 6 مايو المقبل

كتب:

أميرة فكري
10:49 ص | الإثنين 17 أبريل 2023
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا رسميا لمديريات التربية والتعليم، بشأن تنظيم أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والمدارس الخاصة «عربي / لغات»، للعام الدراسي 2022 / 2023، وإلحاقا بالكتابين الدوريين رقمي 52 لسنة 2022. 

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.. 6 مايو 

ووجهت وزارة التربية والتعليم، في الخطاب المرسل للمديريات التعليمية، بالتنبيه مشددا على كافة الجهات المعنية، والإدارات التعليمية التابعة للمديريات بمراعاة الالتزام بمواعيد عقد الامتحانات بدءً من يوم السبت الموافق 6 مايو وعدم عقد أي امتحانات خارج المواعيد المحددة. 

 

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بقلم أميرة فكري