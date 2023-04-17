«التعليم»: توزيع أرقام الجلوس على طلاب الثانوية العامة 2023 منتصف مايو

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها لعقد امتحانات الثانوية العامة 2023 والمقرر أن يبدأ يوم 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع، والتي تشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والإحصاء، فيما تبدأ المواد الأساسية يوم 17 يونيو 2023.

توزيع أرقام الجلوس على طلاب الثانوية العامة 2023 منتصف مايو

وكشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد توزيع أرقام الجلوس على طلاب الثانوية العامة 2023 استعدادا لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة، وسيتم إتاحتها إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وتسليمها ورقيا للطلاب في المدارس.

مراجعة الاستمارات الخاصة بطلاب الثانوية العامة

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه سيتم تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة 2023 منتصف مايو المقبل، لافتا إلى أنّ كنترولات الثانوية العامة بدأت مراجعة الاستمارات الخاصة بطلاب الثانوية العامة والأوراق الخاصة بالطلاب المنازل والنظاميين، تمهيدا لترتيب وضع أرقام الجلوس حسب عدد اللجان في كل محافظة.