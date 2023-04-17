«التعليم» تشدد على ضرورة تحرير محضر حال تعطل «تابلت الثانوية»

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة بشأن امتحانات أولى وثانية ثانوي الترم الثاني 2023، وذلك في إطار حرص الوزارة على تنظيم أعمال الامتحانات بالمدارس الرسمية واللغات والخاصة.

الامتحان الالكتروني هو الامتحان الأصلي للطلاب

وأشارت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، إلى أن الامتحان الإلكتروني هو الامتحان الأصلي للطلاب، لذا يجب التنبيه على عدم اللجوء إلى الامتحان الورقي في بداية الامتحان الإلكتروني إلا في حالة الضرورة القصوى، وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسؤول التطوير التكنولوجي بالمدرسة مع اتباع كل الإجراءات القانونية اللازمة.

محضر في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت

وشددت الوزارة على مديري المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت في أثناء أداء الطالب الامتحان، وذلك ضمانا لحق الطالب.

وشددت على أن يكون الامتحان الورقي للطلبة الذين يؤدون الامتحان ورقيا (منازل - الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان إلكترونيا) هو ذات الإمتحان الإلكتروني.

وأما بالنسبة لطلاب الدمج، أوضحت وزارة التربية والتعليم، تعقد امتحانات ورقية لهم بذات مواعيد أقرانهم طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة، وكما هو متبع في الأعوام السابقة.