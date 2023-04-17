«الأرصاد الجوية»: طقس مائل للحرارة نهارا.. وانخفاض 12 درجة ليلا

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ فترات الليل لا تزال تشهد أجواءً باردة ومائلة للبرودة، وانخفاض في درجات الحرارة بالرغم من أن درجات الحرارة في فترة الليل بدأت في التحسن بشكل كبير، نظرًا لتأثر مصر بالكتل الهوائية القادمة من الصحراء.

غانم: الكتل الهوائية القادمة من الصحراء مرتفعة بدرجات حرارتها

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصري، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر ودينا شرف، أنّ الكتل الهوائية القادمة من الصحراء مرتفعة في درجات حرارتها، وامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل بشكل كبير على زيادة فترات سطوع الشمس.

وأكدت أنّ درجات الحرارة اليوم، في فترة النهار تصل لـ33 درجة مؤية في القاهرة الكبرى، أما عن جنوب الصعيد فتصل درجات الحرارة لـ36 و37 درجة مؤية، مشيرة إلى أنّ أجواء فترة النهار ستكون حارة على أغلب محافظات الجمهورية.

انخفاض في الحرارة ليلا

وأوضحت: «أول ما أشعة الشمس بتغيب وتدخل فترات الليل بيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وفيه فرق كبير بين فترات النهار والليل أحيانا يتجاوز الـ10 و12 درجة مؤية».