الأرصاد الجوية تكشف عن مفاجأة في طقس أول أيام العيد 2023

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن مفاجأة في طقس يوم الجمعة المقبل، أول أيام عيد الفطر المبارك، مؤكّدة انخفاض درجات الحرارة بعد انتهاء تأثير المنخفض الحار الذي يؤثر على مصر هذه الأيام، ويعمل على الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة حتى يوم الخميس المقبل، إذ تكسر الحرارة حاجز الـ30 درجة على القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، في حين تكسر حاجز الـ36 درجة على محافظات جنوب البلاد.

طقس أول أيام العيد

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنَّه بداية من مساء الخميس المقبل وحتى أول أيام العيد الموافق الجمعة 21 أبريل 2023، سوف نشهد انخفاضًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5-6 درجات على جميع انحاء الجمهورية، ويسود طقس معتدل خلال ساعات النهار على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ومنطقة مصر الوسطى وصولًا إلى محافظات شمال الصعيد، وجنوب سيناء، والسواحل الشرقية للبلاد، في حين يسود طقس مائل للحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

وتابعت الأرصاد، أنَّه مع بداية ساعات المساء يسود طقس مائل للبرودة على كل الأنحاء، لذا يجب الالتزام بارتداء الملابس الخريفية وتأخير ارتداء الملابس الصيفية قليل، نظرًا لأن هناك فارق بأكثر من 15 درجة بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا.

درجات الحرارة وقفة العيد الخميس 20 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 19.

درجات الحرارة أول أيام العيد الجمعة 21 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 18.