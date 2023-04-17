مكاتب بريد تفتح في عيد الفطر 2023 بأسوان.. اعرف أماكنها

أتاحت هيئة البريد المصري 11 مكتب بريد للعمل خلال في عيد الفطر المبارك يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 24 و25 أبريل 2023، لتقديم الخدمات للمواطنين خلال إجازة العيد التي حددها مجلس الوزراء من يوم الخميس الموافق 20 أبريل الجاري حتى الإثنين الموافق 25 أبريل متضمنة إجازة تحرير سيناء.

وتضمنت الـ11 مكتب بريد التي تقدم خدماتها بمحافظة أسوان خلال عطلة عيد الفطر المبارك مختلف مدن ومراكز المحافظة ما بين السيل ونصر النوبة وأسوان وكوم أمبوا تسهيلا على المواطنين.

خريطة مكاتب بريد أسوان

وتنشر «الوطن» في إطار خدماتها خريطة لمكاتب البريد المتاحة أمام المواطنين فترة إجازة عيد الفطر المبارك وفقا لهيئة البريد المصري:

مكتب بريد كورنيش أمام مواقف الأقاليم بمدينة أسوان

مكتب بريد أسوان أمام حديقة السلام بمدينة أسوان

مكتب بريد أدفوا بجوار مجلس المدينة بمدينة ادفوا

مكتب بريد المحمودية بأسوان بناحية المحمودية.

مكتب بريد الفقراء بناحية الفقراء بأدفوا

مكتب بريد المساكن الشعبية بناحية عمارات االمساكن الشعبية بأدفوا

مكتب بريد أسوان الفرعي بشارع النيل خلف بي تك بمدينة أسوان

مكتب بريد نصر النوبة بمركز نصر النوبة

مكتب بريد شارع السوق بجوار عمر أفندي بكوم امبوا

مكتب بريد ناحية السيل الجديد بأسوان

مكتب بريد القيصارية بشارع الحديد بجوار الرعاية بمدينة أسوان

خدمات مكاتب البريد بعيد الفطر

وتقدم مكاتب بريد اسوان العديد من الخدمات خلال إجازة عيد الفطر 2023 من بينها،

استخراج شهادات الميلاد و شهادات الوفاة

استخراج قسيمة الزواج وقسيمة الطلاق،

توفير خدمات توثيق الشهر العقاري

خدمة التوفير

إرسال واستقبال الحوالات البريدية

صرف المعاشات وحسابات التوفير.