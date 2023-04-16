تفاصيل شهادة اختيارك من بنك التنمية الصناعية لشهر أبريل.. عائد مرتفع

كشف بنك التنمية الصناعية، أسعار العائد على الشهادات لشهر أبريل 2023، بينها شهادة اختيارك الثلاثية ذات العائد الثابت وبالعملة المحلية.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك التنمية الصناعية لشهر أبريل 2023، على شهادة اختيارك الثلاثية، تبدأ قيمتها الأسمية للشهادة الواحدة 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها.

أسعار العائد على شهادة اختيارك

والحد الأدنى للشهادة 50 ألف جنيه وذلك في أول مرة للشراء، ويمكن زيادتها بمضاعفات الـ5 آلاف جنيه بدون حد أقصى، ومدة الشهادة 3 سنوات.

وبالنسبة لسعر العائد الثابت على شهادة اختيارك، يوفر بنك التنمية الصناعية دورية صرف أسبوعي بعائد 16.50% سنويًا، ودورية صرف شهريًا، بعائد 17.00% سنويًا.

ويوجد دورية صرف ربع سنويًا بعائد 17.25% سنويًا، ودورية صرف سنوية بعائد 18.50% سنويًا، بحسب البنك.

تعليمات شراء شهادة اختيارك

ويتيح بنك التنمية الصناعية، للمواطنين إمكانية شراء الشهادات بأسماء الغير والقصر، ولكن بشروط والأحكام المنظمة لها من قبل تعليمات البنك، ولا يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل أن تمر 6 أشهر من تاريخ الاصدار.

ويبدأ احتساب عائد شهادة اختيارك من اليوم التالي للشراء، وفي حال قرر العميل استرداد الشهادة قبل موعد الاستحقاق يتم إعادة احتساب العائد على أساس العائد المستحق عن الشهور الكاملة فقط بعد تطبيق غرامة حسب المدة.