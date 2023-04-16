إزاي تحصل على عائد 500 جنيه يوميا من شهادة ادخار بنك saib؟

يبحث أصحاب المدخرات عن عائد جيد على مدخراتهم، ويقدم بنك saib مجموعة من الاوعية الادخارية التي تناسب كل العملاء، خصوصًا أن هذه الأوعية متنوعة شهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية، لكن يبقى الأفضل هو الوعاء الادخاري ذات العائد اليوم والذي يعطي العملاء عائد يصل إلى 500 جنيه كل يوم إذا ادخر العميل مليون جنيه.

تصل الفائدة على هذه الشهادة 17.25% سنويا لمدة 3 سنوات

وبحسب ما أعلنه البنك فإن يتيح شهادة ساب وان، ذات العائد اليومي، إذ تصل الفائدة على هذه الشهادة 17.25% سنويا لمدة 3 سنوات، ويتمّ الحصول على العائد اضافته في حساب العميل بشكل يومي، ويتمّ احتساب العائد من اليوم الثاني للشراء.

وتابع البنك، أنَّ الفائدة على الشهادة 17.25% سنويا بفائدة متغيرة، لمدة 3 سنوات وبدورية صرف يومية، وحدد البنك الحد الأدنى لربط الشهادة 5000 جنيه.

سعر الفائدة التي يحددها البنك المركزي المصري

ويقدم البنك العديد من المزايا والخصائص والتي يضاف إليها العائد يوميًا، ويعتبر العائد متغير طبقًا لسعر الفائدة التي يحددها البنك المركزي المصري، ويسمح استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، مع إمكانية الحصول على تسهيل من الاقتراض بضمان الشهادة، والحصول على بطاقة ائتمان بضمان قيمة الشهادة بنسبة تصل الى 90% ودون حد اقصي.

وبحسبة بسيطة يمكن ادخار مليون جنيه في شراء شهادة ادخار ساب وان، ذات العائد 17.25%، ويكون العائد 14375 جنيهًا أي يكون العائد 500 جنيه يوميًا.