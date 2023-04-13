مواعيد مترو الأنفاق في عيد الفطر 2023.. اعرف التفاصيل كاملة

مواعيد مترو الأنفاق في عيد الفطر 2023، حددها أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وذلك بالتزامن مع إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 20 من شهر أبريل الجاري حتى يوم الثلاثاء 25 من نفس الشهر إجازة رسمية.

تفاصيل مواعيد مترو الأنفاق في عيد الفطر 2023

- ينطلق أول قطار من جميع المحطات الانتهائية في تمام الساعة الخامسة والربع صباحًا.

- موعد آخر قطار بالخط الأول 12 وربع صباحًا.

- آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة ومن المنيب 12 ونصف صباحًا.

- آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور 12 وسبع دقائق صباحًا.

- آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات 12 و38 دقيقة صباحًا.

مواعيد المحطات التبادلية للمترو في عيد الفطر المبارك

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الواحدة صباحًا، ومحطة جمال عبدالناصر هي المحطة التبادلية للخط الأول مع الخط الثالث، ومقابلة آخر قطار 12 ونصف صباحًا، ومحطة العتبة هي المحطة التبادلية للخط الثاني مع الثالث، ومقابلة آخر قطار 12 ونصف صباحًا.