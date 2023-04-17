علماء يحذرون من أسوأ زلزال في العالم.. ما أكثر المناطق المهددة بالكارثة؟

آثار ثقب ظهر في وسط المحيط الهادئ، خلال الساعات القليلة الماضية، الخوف والرعب الشديد لدى كثيرين في أنحاء العالم، وذلك ما دفع الخبراء لإعلان النفير تحسباً لحدوث صدع فى قاع المحيط، قد يؤدي إلى حدوث زلزال كارثي مدمر، تصل شدته إلى 9 درجات على مقياس ريختر، وفى هذا السياق، ترصد «الوطن» أول دولة قد يدمرها ذلك الزلزال المدمر المحتمل.

من هي أول دول يدمرها الزلزال الكارثي؟

ووفقا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن الثقب الواقع على بعد 50 ميلاً من ساحل ولاية أوريجون الأمريكية، يدفع سائلًا ملتهباً أثار الخبراء الذين يحذرون من احتمالية حدوث زلزال قد تصل شدته إلى 9 درجات، وينذر بتدمير الساحل الغربي للوةلايات المتحدة، وأشار الخبراء إلى أن منطقة إندساس كاسكاديا، الذي يتواجد فيه الثقب على طول خط صدع يبلغ طوله 600 ميل يمتد من كاليفورنيا إلى كندا، من المتوقع أن تكون يوما ما مركز الزلزال الكبير، الذي لم تشهده البشرية منذ عدة قرون، وقد يدمر العديد من المدن في غرب أمريكا.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز عربية»، يقدر خبراء الزلازل شدة هذا الزلزال المحتمل بأنها أقوى 30 مرة من أعنف وأقوى زلزال متوقع حدوثه على طول صدع سان أندرياس، الذي يمتد على طول ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

كيفية حدوث الزلزال المدمر

وأضاف الخبراء أن المثير للقلق هو السائل المنبعث من الثقب، والذي يطلق عليه «زيت التشحيم» ويسمح للصفائح التكتونية بالتحرك بسهولة، وأشار إيفان سولومون، أستاذ علم المحيطات بجامعة واشنطن، إلى أن فقدان السوائل يخفض الضغط بين جزيئات الرواسب، مما يزيد الاحتكاك بين الصفيحتين المحيطية والقارية، حيث أن زيادة السوائل الموجودة في شقوق الصدوع، يقل الضغط بشكل ملحوظ بين الصفيحتين التكتونيتين، وبدونها يمكن أن ينمو الضغط تحت القشرة الأرضية، مما يتسبب فى إحداث زلزال مدمر.