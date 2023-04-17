تفاصيل مقتل طالب في الساحل خلال مشاجرة: «كان بيتفرج على الخناقة»

شهدت منطقة الساحل بالقاهرة، جريمة بشعة عندما انتهت حياة طالب طعنًا بسلاح أبيض أثناء وجوده لمشاهدة مشاجرة، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة.

طعنة نافذة في الصدر

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسن شرطة الساحل بالقاهرة، من مستشفى الساحل بوصول «عمر أنور عبدالعظيم» 17 سنة طالب مصاب بطعنة نافذة بالصدر والذي توفي أثناء إسعافه، بالانتقال والفحص تبين أنَّه حال سير نجله بشارع تبين وجود مشاجرة بين أحد الأشخاص كان بحوزته سلاح أبيض وبين أشخاص آخرين وحدثت إصابته التي انهت حياته.

وفقًا للتحريات الأمنية أن المشاجرة وقعت بين طرفي أول «علي. م.ع، وأحمد م.م وشهرته عصفورة، وإمام. م.أ، مصاب بجرح باليد وجرح بالأذن، وعبدالله. م.أ، وطرف ثاني كلام من كريم. ش.ك، وأحمد.ط.أ».

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات، التي تحفظت على كاميرات المراقبة التي رصدت الواقعة، فور حدوثها، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يتمّ تجديد حبسهم في الموعد القانوني المحدد، وعرضهم على مصلحة الطب الشرعي، وأمرت باستدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالهم.