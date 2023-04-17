أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر.. الـ5 جرامات بـ14 ألف جنيه

شهدت أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر، استقرارا داخل محال الصاغة دون مصنعية وضريبة، وشهد الذهب خلال الفترة الماضية ارتفاعا في الأسعار، وتتجه الأنظار في الوقت الحالي إلى الذهب باعتباره ملاذ آمن ومربح في نفس الوقت.

وتٌعد السبائك والجنيهات الذهب من بين أفضل الاستثمارات في الذهب، وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر وفقا لما أعلنته «BTC» أكبر شركة سبائك ذهب في مصر.

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر

بلغ سعر سبيكة الذهب عيار 24 اليوم في مصر، 285 ألفًا و445 جنيهًا لسبيكة الـ100 جرام، و2 مليون و837 ألفًا و90 جنيهًا لسبيكة الألف جرام، و14 ألفًا و390 جنيهًا لسبيكة الـ5 جرامات، و144 ألفًا و370 جنيهًا لسبيكة الـ50 جرامًا، و28 ألفا و705 جنيهات لسبيكة الـ10 جرامات، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 250 جراما 707 آلاف و155 جنيهًا.

أسعار جرام الذهب

كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً في محال الصاغة اليوم 2686 جنيهًا وعيار 22 الأكثر نقاءً 2462 جنيهًا في محلات الصاغة دون مصنعية كما يبلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 داخل محلات الصاغة 2350 جنيهًا.

وعن سعر الذهب عيار 18 اليوم في محلات الصاغة يبلغ 2014 جنيها ووصل جرام الذهب عيار 14 الأكثر نقاءً لـ1567 جنيهًا، بينما يسجل عيار 12 اليوم في محلات الصاغة دون مصنعية 1343 جنيهًا.