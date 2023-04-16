أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر.. الـ10 جرامات بـ12 ألفا و712 جنيها

واصلت أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر استقرارها في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، حيث تشهد أسعار الذهب اليوم هدوءا ملحوظا، وقد تختلف أسعار السبائك في مصر وفقا لكل جرام.

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر وفقا لما أعلنته BTC، وهي أكبر شركة سبائك ذهب في مصر، وجاءت كما يلي:

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 5 جرامات عيار 24 اليوم 13 ألفا و356 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 100 يبلغ 265 ألفا و670 جنيها.

- سبيكة الذهب 10 جرامات عيار 24 بسعر 26 ألفا و712 جنيها.

- تسجل سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 اليوم 132 ألفا و835 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب 20 جرامات عيار 24 تسجل 53 ألفا و344 جنيها.

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 5.35 جرام عيار 24 اليوم 14 ألفا و396 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب 10.35 جرام عيار 24 تسجل 27 ألفا و844 جنيها.

- تسجل سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 تبلغ 13 ألفا و431 جنيها.

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 10.31 جرام عيار 24 اليوم 82 ألفا و950 جنيها.

أسعار جرام الذهب في محلات الصاغة

وعن أسعار الذهب اليوم يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة دون مصنعية 2594 جنيها، بينما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2378 للشراء بينما يسجل جرام الذهب عيار 21 في مصر 2270 للشراء كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 1946 جنيها وبالنسبة لعيار 14 يسجل 1513 جنيها بينما يسجل عيار 12 في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 1297 جنيها.