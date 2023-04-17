هل تغيَّر البنوك مواعيد إجازة عيد الفطر حال تعذر رؤية الهلال؟.. مسؤول يجيب

أثار موعد عيد الفطر المبارك، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تساؤلات عن يوم العيد إذا كان الجمعة المقبل أم السبت؟، ويحسم الأمر دار الإفتاء المصرية، وذلك يوم الخميس المقبل بعد رؤية الهلال وإعلان نتيجة الرؤية.

ولكن هل يتغير موعد الإجازات الرسمية للبنوك بسبب هذه الضجة والجدل عن رؤية هلال شوال وربما يكون عيد الفطر يوم السبت وليس الجمعة، وهو أمر لم يحسم بعد.

إجازة عيد الفطر في البنوك

ورد على تلم التساؤلات وليد ناجي نائب رئيس البنك العقاري المصري، وكشف ناجي في تصريحات لـ«الوطن» عن إجازة عيد الفطر في البنوك، موضحا أن قرارات الإجازات التي تم الإعلان عنها منذ أيام، تأتي بغض النظر عن رؤية الهلال.

مسؤول: لن يتغير موعد الإجازات

وأكد نائب رئيس البنك العقاري المصري، أن إجازة عيد الفطر لن تتغير وكما تم الإعلان عنها بداية من يوم الخميس المقبل الموافق 20 أبريل 2023، وحتى يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023، والعودة للعمل يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل 2023 من الشهر الجاري.

يذكر أنه سبق وأعلن البنك المركزي المصري عن إجازات البنوك المصرية بمناسبة شم النسيم وعيد القيامة المجيد يوم 16 و17 أبريل 2023، وإجازات عيد الفطر بداية من يوم 20 أبريل وحتى 25 أبريل.