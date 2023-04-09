«التعليم» تعدل امتحانات الثانوية العامة لذوي الإعاقة البصرية.. 85% أسئلة موضوعية

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه أصدر قرارا وزاريا بتعديل امتحانات الثانوية العامة لذوي الإعاقة البصرية لتكون موضوعية بنسبة 85% والأسئلة المقالية بـ15%، جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ لاستعراض خطة الوزارة لدعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة الطلاب من ذوي الإعاقة البصرية.

لوحات استرشادية بالإشارات

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه في إطار المبادرة الرئاسية «رفقاء قادرون باختلاف»، عممت الوزارة لوحات استرشادية بالإشارات الأكثر استخدامًا للطلاب الصم والبكم يصاحبها QR كود يظهر حركة الإشارة على جميع مدارس الجمهورية؛ لرفع الوعي المجتمعي ونشر ثقافة لغة الإشارة، وتسهيل تعاملاتهم اليومية ومشاركتهم ودمجهم فى المجتمع.

تحويل بعض المناهج باستخدام التطبيقات التكنولوجيا

كما أوضح وزير التعليم، أن الوزارة وقعت بروتوكلات تعاون لدعم وتطوير مدخلات العملية التعليمية وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تنمية قدرات المعلمين، ودعم العملية التعليمية بتحويل بعض المناهج باستخدام التطبيقات التكنولوجيا الحديثة كتحويل بعض مناهج نظام التعليم الجديد بالطريقة الناطقة للمكفوفين.