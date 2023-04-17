أماكن للخروج في العيد للشباب والأطفال بالقليوبية.. ملاهي وكورنيش وحدائق 

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية شهر رمضان، واستعدت الجهات المعنية لتجهيز أماكن للخروج في العيد للشباب والأطفال بالقليوبية وكافة الأعمار والفئات التي تحرص على الاحتفال بالعيد في المتنزهات وعبر الرحلات النيلية والفسحة بالملاهي وغيرها من أماكن التنزه.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أماكن للخروج في العيد للشباب والأطفال بالقليوبية، التي يحرص المواطنون على الذهاب إليها للاحتفال بالعيد والاستمتاع بالفسحة، حيث تحتضن المحافظة العديد من الأماكن مثل الحدائق والملاهي والنوادي وكورنيش النيل والمتنزهات، وجميعها من أهم مقاصد الخروج في العيد.

أماكن للخروج في العيد للشباب والأطفال بالقليوبية

وأوضح المهندس أشرف درويش مدير عام ري القناطر، أنّ حدائق القناطر المعروفة بـ«منتجع الغلابة» و«حدائق الشرق»، من أهم أماكن للخروج في العيد للشباب والأطفال بالقليوبية، حيث تضم ملاهي ومتنزهات وألعاب التي تنتشر في حدائق القناطر الخيرية.

حدائق مطورة ضمن أماكن للخروج في العيد للشباب والأطفال بالقليوبية

وأشار مدير عام ري القناطر، إلى أنّ هناك حدائق جديدة تدخل الخدمة هذا العام ضمن أماكن للخروج في العيد للشباب والأطفال بالقليوبية بعد تطويرها وهي:

- حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية، التي تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدانًا.

- حديقة المركز الثقافي بمساحة 9 أفدنة.

- حديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة.

- حديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة.

- حديقة الياسمين بمساحة 8 أفدنة.

- حديقة التوفيقي بمساحة 3 أفدنة بمدخل مدينة القناطر.

- حديقة الزهور بمساحة 4 أفدنة على هويس الرياح البحيري بمدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى أنه يجري حاليًا إنشاء ملعب خماسي بحديقة أبو قردان بالقناطر الخيرية بالتوازي مع أعمال تطوير الحديقة.

كما تتضمن الاحتفالات عددًا من أماكن للخروج في العيد للشباب والأطفال بالقليوبية، ومنها الملاهي في النوادي والمتنزهات ومدن المحافظة، وفي مقدمتها الملاهي الشعبية في كافة أنحاء المحافظة، وتبدأ أسعار الألعاب من 5 جنيهات، بالإضافة لرحلات المراكب النيلية ببنها التي لا يتعدى سعر تذكرة الفرد فيها 20 جنيهًا، أو الرحلات النيلية القناطر من ماسبيرو في رحلة عبر النيل ويصل سعر تذكرة الفرد فيها إلى 120 جنيهًا.

وهناك أيضًا الحدائق العامة والمتنزهات بمنطقة الفلل وكورنيش النيل والرياح التوفيقي بالعاصمة بنها وقاعات الأفراح وكورنيش النيل وحديقة صقلية والطفل بآخر كورنيش النيل ببنها، فضلًا عن الحدائق العامة على ترعة الإسماعيلية والنيل بشبرا الخيمة، وحدائق مدن قليوب والعبور وقها وطوخ وكفر شكر ومنطقة الكورنيش بكفرشكر، وحدائق مدينة شبين القناطر.