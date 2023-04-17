تتزايد عمليات البحث عن أماكن للخروج في العيد للشباب والأطفال بكفر الشيخ، إذ يلجأ البعض للذهاب إلى الشواطئ الساحلية أو الخروج ضمن رحلات نيلية في دسوق واستقلال اليخوت أو المراكب، وأخرون من الشباب يفضلون الذهاب لبعض المتاحف المختلفة أو شواطئ المصيف للاستمتاع بجمال وهواء البحر العليل في عطلة عيد الفطر المبارك.

أماكن للخروج في العيد للشباب والأطفال بكفر الشيخ

تقدم «الوطن»، خريطة وأماكن للخروج في العيد للشباب والأطفال بكفر الشيخ، وهي كالتالي:

- قضاء عطلة العيد للشباب والأطفال بمصيف بلطيم، الذي يقع على سواحل البحر المتوسط، ويعد من المصايف التي تمتاز بالهدوء والطبيعة الخلابة.

- حديقة صنعاء، وتقع بشرق مدينة كفر الشيخ.

- الرحلات النيلية بشاطئ فرع النيل بمدن مطوبس وفوه ودسوق.

- قناطر إدفينا، في مركز مطوبس.

- جزيرة الشخلوبة، وتقع ببحيرة البرلس، بمركز سيدي سالم العاصمة كفر الشيخ.

- كورنيش بحيرة البرلس بمدينة بلطيم، الذي يطل على بحيرة البرلس واستقلال مراكب داخل البحيرة.

توافد الشباب على مصيف بلطيم

وأكد محمود الخطيب، مدير العلاقات العامة بمصيف بلطيم، في تصريح لـ«الوطن»، أنّ عددًا كبيرًا من الشباب حاليًا يتوافدون على مصيف بلطيم لقضاء عطلة شم النسيم، مشيرًا إلى أنّ منهم من يمكث حتى عطلة إجازة عيد الفطر. المبارك.