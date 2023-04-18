حبس عامل لحيازته مليون صاروخ ألعاب نارية في الفيوم.. اعرف العقوبة المتوقعة

أمرت النيابة العامة، حبس عامل لاتهامه بحيازة ألعاب نارية «صواريخ»، مليون صاروخ في الفيوم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

القبض على المتهم

البداية حسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية، تمكنت الأجهزة الأمنية بالوزارة، بالاشترك مع مديرية أمن الفيوم، من القبض على عامل له معلومات جنائية، لتورطه في حيازة وتصنيع الألعاب النارية، بغرض الاتجار فيها والحصول على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

ورشة لتصنيع الألعاب النارية

بتقنين الإجراءات، تم استهدافه والقبض عليه، أثناء تواجده داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية، كان بحوزته نحو مليون وحدة ألعاب نارية بأحجام مختلفة، كمية كبيرة من فوارغ الألعاب النارية المعدة للتعبئة، 50 كيلوجراما من المواد المستخدمة في التصنيع.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار فيها والتربح منها.

العقوبة القانونية

قال ياسر سيدأحمد، المحامي بالنقض، إن القانون وضع عقوبات صارمة لكل من يحتاز الألعاب النارية والمفرقعات دون الحصول على أي تصريح رسمي، ووفقًا للقانون رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته وفقًا للقانون رقم 21 لسنة 2018، يعاقب كل من يوجد بحوزته مفرقعات وألعاب نارية وغيره، بالسجن المؤبد، إلا في حالة أن يكون هناك تصريح يجيز حيازة تلك المواد.

وأضاف سيدأحمد، أنه في هذه الحالات تقضي المحكمة فضلًا عن هذه العقوبة «بمصادرة محل الجريمة، كما المباني أو المنشآت وغيرها وأيضًا أدوات النقل التي استخدمت في نقل هذه المفرقعات».