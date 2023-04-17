تشتهر محافظة الإسماعيلية بانتشار الحدائق والأندية في المدينة بشكل كبير الأمر الذي تسبب في توافد المواطنين عليها في عيد الفطر والأعياد المختلفة خلال الأيام الجارية ولذلك نعرض أماكن للخروج في العيد بالإسماعيلية للشباب والأطفال.

أماكن للخروج في العيد بالإسماعيلية للشباب والأطفال

وتنتشر أماكن للخروج في العيد بالإسماعيلية للشباب والأطفال يرصدها «الوطن» لقرائه في فترة عيد الفطر المبارك واعياد الربيع وشم النسيم.

ويعتبر شارع السلطان حسين في الإسماعيلية أحد أبرز الشوارع التجارية التي يتردد عليها المواطنون في الإسماعيلية خلال فترة الأعياد لانتشار عدد كبير من المطاعم والمحال به.

ويتوسط الشارع مدينة الإسماعيلية وهو ماجعله على بعد كيلو مترات قليلة من معظم أحياء المدينة، فيما يشهد الشارع زحاما مروريا كبيرا في الفترة الحالية بسبب زحام المواطنين.

أماكن للخروج في العيد بالإسماعيلية للشباب والأطفال

وتعتبر الأندية والشواطئ في الإسماعيلية أحد أبرز أماكن للخروج في العيد بالإسماعيلية للشباب والأطفال والتي تتردد عليها العائلات في الأعياد.

وتنتشر الشواطئ في الإسماعيلية بطول طريق البلاجات، في مدينة الإسماعيلية بأسعار دخول تتراوح بين 20 و30 جنيه للفرد تقريبا بالتزامن مع رفع حالة الطوارئ في الأندية استعدادا لفصل الصيف.

كما تنتشر الشواطئ في مدينة فايد بالإسماعيلية وقرى أبو سلطان وكسفريت وفنارة ويقبل عليها المواطنون من أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة، فيما تتراوح أسعار دخول الشواطئ من 20 وحتي 40 جنيه بحسب مكان الشاطئ والخدمات المقدمة فيه.