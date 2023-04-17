مسلسل سره الباتع الحلقة 26.. أحمد فهمي يبحث عن مسدس السلطان حامد

تضمن مسلسل سره الباتع الحلقة 26 مواصلة حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي في الحقبة الزمنية الحالية، البحث عن مسدس السلطان حامد، والذي يبحث الجميع عنه للحصول عليه كآثار.

مسلسل سره الباتع الحلقة 26

حيث شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 26 وجود حامد مع سارة التي تجسد شخصيتها الفنانة ريم مصطفى، وفريد الذي يجسد شخصيته الفنان خالد أنور، في السيارة وذهابهم الى أحد الموالد للبحث عن الدرويش الذي أدلى له به الدرويش عبدالله قبل وفاته.

وخلال تواجد الثلاثة في السيارة حاولت سارة التحدث مع حامد وإقناعه بأن يصرف تفكيره عن هذا الأمر بسبب تعبه الشديد في البحث عنه، لكنه أخبرها بأنه لن يستسلم وسيبحث عن الدرويش حتى يصل لمسدس السلطان حامد، وأنه جاءه في الحلم يطلب منه ذلك.

وبالفعل وصل الثلاثة إلى أحد الموالد وبدأوا في رحلة البحث عن الدرويش لكنهم لم يجدوه بعد.

يذكر أن مسلسل سره الباتع يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم حنان مطاوع وأحمد السعدني وخالد الصاوي وحسين فهمي ومحمود قابيل وغيرهم.