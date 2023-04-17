موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة ON اليوم، ينتظره كثير من محبي ومتابعي المسلسل الذي يعرض على شاشة قنوات أون ضمن مجموعة من الأعمال الدرامية المتنوعة التي تقدمها القناة خلال شهر رمضان المبارك، وهو مأخوذ عن رواية الأديب يوسف إدريس، وأخرجه خالد يوسف في تجربة درامية هي الأولى له.

موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة ON اليوم

موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة ON اليوم يأتي في الساعة: 7:30 مساءً، ويمكن متابعة قناة ON عبر التردد الآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ:5/6

ويكشف موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة ON اليوم عن الأحداث المثيرة التي يعرضها المسلسل بعد قرارا صافية التي تجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع، الزواج من حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني، بالرغم من عدم موافقة والدتها، في حين أن حامد يستكمل المقاومة ضد الفرنسيين ويحاول إخراجهم من البلاد.

أحداث مسلسل سره الباتع

وضمن متابعة موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة ON اليوم، تتكشف الأحداث خلال الحلقات المقبلة، بعد إعلان الجندي الفرنسي بوشار إسلامه من أجل الزواج بالفلاحة المصرية سعادة، واستقر على اسم بشار.