إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالغردقة

شهد طريق رأس غارب الغردقة شمال محافظة البحر الأحمر، حادث انقلاب سيارة نقل أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

حادث طريق رأس غارب بالغردقة

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نقل بمنطقة رأس شقير بطريق رأس غارب الغردقة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى رأس غارب المركزي، أنّ المصابين في الحادث حالتهم تراوحت بين خفيفة ومتوسطة، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم وجاري عمل اللازم.

مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث تصادم جنوب البحر الأحمر

وكانت طرق البحر الأحمر، قد شهدت مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم ثلاث سيارات بطريق مرسى علم إدفو، جنوب محافظة البحر الأحمر، وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين والجثث لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم.