جنازة مهيبة لـ 5 أشخاص من أسرة واحدة بقنا.. ضحايا حادث أتوبيس رأس غارب

شيع أهالي محافظة قنا، اليوم الإثنين، جنازة 5 أشخاص من أسرة واحدة، في جنازة مهيبة انطلقت من مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي حتى مقابر العائلة، عقب نقل الجثامين من مستشفى رأس غارب في البحر الأحمر، بعدما تعرضوا لحادث خلال استقلالهم أتوبيسا أمس.

جنازة ضحايا قنا

وحضر الجنازة المئات من المواطنين، وسط حالة من الحزن الشديد لما يتمتع به الضحايا من سمعة طيبة، وفقًا لحديث الأهالي.

وكانت جهات التحقيق في محافظة البحر الأحمر، صرحت بدفن 5 جثث من أسرة واحدة من محافظة قنا، كانت ضمن ضحايا حادث أتوبيس الغردقة أمس.

واستيقظ الأهالي على مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة، في حادث تصادم أتوبيس مع تريلا على طريق رأس غارب التابعة لمحافظة البحر الأحمر، أثناء عودتهم من القاهرة عقب حضورهم خطبة ابنهم.

ضحايا قنا في حادث البحر الأحمر

وبحسب البيان الرسمي لإسعاف الغردقة، فإن ضحايا الأسرة من محافظة قنا، وهم رمضان عباس، 55 سنة، وزوجته تدعى، سيدة محمد 50 سنة، وابنتيهما هالة رمضان عباس، 22 سنة، وكريمة رمضان عباس، تبلغ من العمر 33 سنة، وطفلتها.

وتبين أن الأسرة كانت في القاهرة لحضور خطبة ابنهم، وأثناء عودتهم إلى الغردقة محل عمل الزوج لقيوا مصرعهم جميعا متأثرين بإصابتهم في الحادث.

وفاة 12 شخصا في حادث أتوبيس البحر الأحمر

وشهد الحادث وفاة 12 شخص، بينما أصيب 35 آخرين، أمس الأحد، إثر حادث صعب بتصادم سيارة تريلا في أتوبيس على طريق الزعفرانة- رأس غارب عند الكيلو 60 بمحافظة البحر الأحمر، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.