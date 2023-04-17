قطع المياه في عدة مناطق بالإسكندرية غدا لأعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، بعض أعمال الصيانة في عدة أماكن على مستوى المحافظة، غدا الثلاثاء، وذلك في إطار تنفيذ بعض المشروعات القومية والخاصة بتوسعة الطرق من ترحيل الخط الناقل للمياه قطر 1000 مم والمغذي للساحل الشمالي، وسيتم قطع المياه عن بعض المناطق بالساحل الشمالي غرب الإسكندرية.

ضعف وانقطاع مياه الشرب في بعض المناطق

وقالت شركة مياه الشرب في الإسكندرية في بيان لها، اليوم، أنه سيكون هناك ضعف وانقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق في الساحل الشمالي في أثناء عملية توسعة الطريق ونقل الخط الناقل للمياه، وذلك ابتداء من فجر غدا الثلاثاء وحتى الانتهاء من جميع الأعمال.

وأوضحت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أنّ أماكن ضعف وقطع المياه عن بعض المناطق في الإسكندرية وبالساحل الشمالي، هي كالتالي:

- من الكيلو 26 وحتى الكيلو 62 بحري طريق الإسكندرية - مطروح الساحلي الدولي.

- محطة رفع الحمام.

أماكن قطع المياه بالإسكندرية

وناشدت شركة المياه، المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وستوفر سيارات مياه بالمناطق المذكورة حتى عودة المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من جميع أعمال الصيانة.