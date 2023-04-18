تعرف على موعد إفطار وسحور اليوم الـ27 من رمضان

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مواعيد وتوقيتات الصلاة لليوم الـ27 من شهر رمضان، الموافق 18 أبريل، وفقا للحسابات الفلكية، وعدد ساعات الصيام، موضحا أن موعد صلاة الفجر الساعة 3:54 صباحا، وصلاة الظهر 11:54، وموعد صلاة العصر الساعة 3:30 مساء، وموعد صلاة المغرب 6:24، وموعد صلاة العشاء الساعة 7:45 مساء.

وأكد المعهد التابع لوزارة التعليم والبحث العلمي، أن عدد ساعات صيام اليوم الـ27 من شهر رمضان، سيكون 14:50 ساعة، موضحا أن كل المواعيد والأرقام وفقا للحسابات الفلكية المعمول بها في هذا الشأن.

وأشار المعهد، إلى أن عدد أيام شهر مضان 2023، 29 يوما وفقا للحسابات الفلكية، التي أعدها المعهد في هذا الشأن، موضحا أن عيد الفطر سيكون يوم الجمعة الموافق 21 أبريل، وصلاة العيد الساعة 5:47 صباحا وفق التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.