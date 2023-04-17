تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ146 ألف منتفعة بالمنيا

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بعيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر مارس الماضي، وذلك ضمن جهود المحافظة، للاهتمام بالأسرة المصرية والصحة الإنجابية، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

ندوات للتوعية والتثقيف الصحي

من جانبه، قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، إن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الاسرة، تمكنت من تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 145 ألف و871 منتفعة، منها 20 ألفا و812 جدد و125 ألفا و59 مترددا، إضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

ندوة عن الأمراض المزمنة

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الآسرة، انه تم تنفيذ 118 ألف و 985 زيارة منزلية، عن طريق الرائدات الريفيات وتحويل 7953 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية، و تقديم الرعاية الصحية لـ 33979 سيدة حامل وتقديم الرعاية الصحية لـ 11784 سيدة بعد الوضع، فضلا عن تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية حيث تم تنفيذ 33832 ندوة عن فيروس كورونا و 33832 ندوة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، و29364 ندوة عن الأمراض المزمنة والفحص الذاتى للثدى.